ABD-Rusya’dan Suriye güneyi için ateşkes

ABD ve Rusya, Suriye’nin güneybatısında ateşkes için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Suriye ile sınırı bulunan İsrail ile Ürdün’ün de anlaşmanın parçası oldukları belirtildi. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ateşkesin denetimini Ürdün ve Amerikalılar ile koordineli şekilde Rus askeri polisinin yapacağını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da “Sanırım bu, ABD ve Rusya’nın Suriye’de birlikte çalışabileceğinin ilk işareti” dedi. Kuneytra ve Dera şehirlerinde ateşkesi kapsayan anlaşma, 9 Temmuz’da yürürlüğe girecek.