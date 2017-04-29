ABD, Türkiye sınırına zırhlı araç konuşlandırdı

AMERİKAN ordusu, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırına birkaç yüz metre uzaklıkta zırhlı araçlar konuşlandırdı. Fransız AFP ajansının geçtiği fotoğraflarda terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin eşlik ettiği Amerikan bayraklı zırhlı araçlar, Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nin karşısındaki Suriye tarafında bulunan Derbesiye köyü yakınlarında görülüyor. Derbesiye köyü bu hafta Türk topçu atışına tutulmuştu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Örgütü Başkanı Rami Abdürrahman, zırhlı araçların konuşlandırılmasının YPG ile Türkiye arasındaki çatışmaları durdurmayı amaçladığını söyledi.

Rus ajansı Sputnik’e konuşan bir YPG yetkilisi ise “ABD askerleri akşam saatlerinden itibaren zırhlı araçlarını Kobani’den Kamışlı’ya kadar sınır hattı boyunca konuşlandırmaya başladı. Türkiye’nin bize saldırmasını önlemek için ABD’yle görüştük. Türkiye’nin bir kez daha saldırması halinde Rakka operasyonunu durduracağımızı ve gücümüzü sınıra kaydıracağımızı söyledik. Onlar da saldırıların kesilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ettiler” dedi.

ABD: SINIR ALANLARI DA HAREKET ALANIMIZ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Jeff Davis, konuyla ilgili “Suriye’nin kuzeyinin tamamında ortaklarımız olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile hareket eden ABD askerleri var. Sınır alanları da bizim hareket alanlarımıza dahil” dedi. Sözcü, bunun, “PYD/PKK’nın Türkiye’ye yönelik saldırılarına TSK’nın karşılık vermesini engellemek üzere yapılıp yapılmadığı” sorusunu ise geçiştirdi. “PYD/PKK’ya güvence verme operasyonu olup olmadığı” sorusu üzerine Davis, “Tüm tarafları ortak düşman olan DEAŞ ile mücadele etmeye çağırıyoruz, bu çağrımız SDG dahil herkesedir. SDG’nin şimdilik Rakka ve Tabka’ya odaklanması ve başka çatışmalara sürüklenmemesini istiyoruz” dedi.