ABD uçakta 'dizüstü' yasağını kaldırdı

ABD yönetimi, nüfus çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden ABD'ye gelen uçaklarda dizüstü bilgisayar bulundurma yasağını nihai olarak kaldırdı. Amerikan Ulaştırma Güvenliği Dairesi Suudi Arabistan Havayolları yolcularının da bundan böyle elektronik cihazlarını el bagajıyla uçağa alabileceklerini duyurdu. Suudi Arabistan Havayolları yasağın geçerli olduğu son havayolu şirketiydi.

Amerikan makamları mart ayında güvenlik gerekçesiyle büyük ebatlı elektronik cihazların yolcu kabinine alınmasını yasaklamıştı. Aralarında Türk Havayolları'nın da bulunduğu 9 şirkete uygulanan ve cihazların içine bomba yerleştirilebileceği gerekçesiyle başlatılan uygulama yolcuların yasak kapsamına giren cihazları uçuştan önce teslim etmelerini öngörüyordu. ABD yönetimi haziran ayında yasak kapsamının genişletilmesinden vazgeçmiş ve yerine bütün havayolu şirketlerinden bagaj kontrollerini artırmalarını talep etmişti.

Yasaktan mağdur olan havayolu şirketleri, bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişlerini de kapsayan uygulama nedeniyle Trump yönetimini kınamıştı. Elektronik cihaz yasağına Ortadoğu'dan ABD'ye aktarmasız uçuşların yapıldığı 9 ülke tabi kılınmıştı. İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararın ise mahkemeler tarafından sınırlandırılmış olmakla birlikte yürürlükte kalacağı öğrenildi.

IATA: Dizüstü yasağı amacına ulaşmaz

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA dizüstü bilgisayar yasağını etkisiz kılacağı gerekçesiyle eleştirmiş ve Avrupa'daki havalimanlarından ABD'ye yapılan aktarmalı seferlerde bu yasağın uygulanmadığını hatırlatmıştı. Sınırlama kararı, Açık Semalar Anlaşması'nın Arap ülkeleriyle yeniden görüşülmesi için Washington yönetimine baskı yapan American Airlines, Delta Air Lines ve United Airlines şirketlerinin ısrarı üzerine yürürlüğe sokulmuştu.

ABD makamlarının elektronik cihaz bulundurma yasağının kaldırılması karşılığında havayolu şirketlerinden talep ettiği önlemler arasında yabancı havalimanlarında yolcuların elektronik taramadan geçirilmesi, uçak çevresindeki güvenlik tedbirlerinin artırılması ve bagajın özel eğitimli köpekler tarafından denetlenmesi de bulunuyor. Bu kontrollerden her gün 2 bin ticari seferle ABD kentlerine giden 325 bin yolcu etkileniyor.

İngiltere de yasağı kaldırıyor

ABD'nin ardındanİngiltere'nin de benzer bir adım atarak, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu altı ülkeden uçuşlara uyguladığı yasağı kaldırmaya hazırlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak yasağın kaldırılmakta olduğunu söyledikleri bildirildi.

Görüşmelerde Duncan ve Johnson'ın, Bakan Çavuşoğlu'na İngiliz makamlarının yaptığı değerlendirmenin ardından bu yönde bir karar aldıklarını aktardığı kaydedildi.

Deutsche Welle Türkçe