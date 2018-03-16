ABD'de 950 tonluk yaya geçidi çöktü

Dün öğleden sonra çöken 950 tonluk yaya geçidi üniversitenin Miami’deki ana kampusunun girişini trafiğe kapattı. Havadan çekilen haber videolarında geçidin altında araçların sıkıştığı ve yaralıların ambulanslara taşındığı görülüyor.

AP haber ajansı ise olayda en az 5 aracın köprünün altında ezildiğini bildirdi.

Florida Valisi Rick Scott Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Miami-Dade polis müdürü Juan Perez’le görüştüğünü, gün boyunca kolluk kuvvetleriyle sürekli temas halinde olacağını belirtti.

Kaza yerinde itfaiye, polis ve diğer ilk yardım araçları konuşlanmış durumda.

Miami-Dade itfaiyesinden yapılan açıklamada da, çok sayıda yaralının olduğu, yetkililerin yaralı sayısını tespit etmeye çalıştığı kaydedildi.

14,2 milyon dolarlık köprü, üniversitenin kampüsünü Sweetwater kentinden ayıran 7 şeritli işlek bir yolun üzerinde bulunuyordu.