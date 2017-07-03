ABD’de bir araç kalabalığa daldı; yaralılar var

ABD'nin Boston kentinde bir araç yayaların arasına daldı.

Logan Uluslararası Havalimanı yakınlarında gerçekleşen olayla ilgili polis yetkililerinden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda yaralı olduğu bilgisi verildi.

​Yapılan açıklamada, bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda yaralı olduğu bilgisi verildi. Polisin sürücünün kimliğini tespit etmeye çalıştığını ve olayın nedenlerini araştırdığını belirten polis şefi, sürücünün durumuna ilişkin hiçbir şey söylemedi.

​​Olayın, restoranların bulunduğu ve taksilerin dinlenmek için park ettiği kalabalık bir yerde meydana geldiği ifade edildi.