ABD’de bombalı paketin patlaması sonucu 1 kişi öldü

ABD’de bombalı paketin patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, Austin şehrinde evine gelen bombalı paketi açan 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği, 40 yaşındaki bir kadının da yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bombalı paketin posta ile gönderilmediğini kaydeden polis yetkilileri, bunun eve nasıl ulaştığı ve bombanın içeriği hakkında bilgi vermedi.

Yetkililer, bu sabah meydana gelen olayın, 2 Mart’ta yine Austin’de yaşanan ve 39 yaşında kişinin ölümüne neden olan bombalı paket olayı ile bağlantılı olabileceğini açıkladı.

İki olayın da Afrika kökenli ABD vatandaşlarını hedef alması nedeniyle, polisin bunların ırkçı bir saldırı olabileceği üzerinde durduğu ifade edildi.