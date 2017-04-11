HABER KIBRIS

ABD'de ilkokula silahlı saldırı

11/04/2017

ABD'de ilkokula silahlı saldırı
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kalifornia eyaletindeki bir ilkokulda silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

 

Olay yerel saatle 10.30'da yaşandı. Polis yetkilileri saldırganın önce öğretmen olan eşini vurduğunu, daha sonra da intihar ettiğini açıkladı. 

Saldırıda yaralanan 2 çocuktan biri de hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan diğer öğrencinin tedavisi sürüyor. 

Olayın yaşandığı okuldaki öğrenciler okul otobüsleriyle okuldan tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 



TAGS: ABD, saldırı, okul, haber, kıbrıs
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