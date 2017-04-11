ABD'de ilkokula silahlı saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kalifornia eyaletindeki bir ilkokulda silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerel saatle 10.30'da yaşandı. Polis yetkilileri saldırganın önce öğretmen olan eşini vurduğunu, daha sonra da intihar ettiğini açıkladı.



Saldırıda yaralanan 2 çocuktan biri de hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan diğer öğrencinin tedavisi sürüyor.



Olayın yaşandığı okuldaki öğrenciler okul otobüsleriyle okuldan tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.