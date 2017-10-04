ABD'de kürtaj yasasının sertleştirilmesine onay

Amerikan Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan bir oylamada muhafazakar Cumhuriyetçi milletvekilleri hamileliğin 20'nci haftasından sonra yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Yasaya göre, 20'inci haftadan sonra kürtaj yapan doktorlar para ya da beş yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Sadece tecavüz, ensest ya da annenin yaşamının tehlikede olduğu durumlar istisna oluşturuyor.



CUMHURİYETÇİLER "EVET" DEMOKRATLAR "HAYIR" OYU VERDİ



Kürtaj yasasının sertleştirilmesini hedefleyen yasa tasarısına 234 Cumhuriyetçi milletvekili "evet" oyu verirken, sadece 2 milletvekili tasarıya karşı çıktı. Muhalefetteki demokrat milletvekilleri ise tasarıya neredeyse firesiz "hayır" oyu verdi.

ABD Başkanı Donald Trump sertleştirilmiş yasa tasarısını destekliyor.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Kongre‘nin her iki kanadından da tasarıya onay verilmesi durumunda Trump yasayı imzalayacak.



Trump geçen ocak ayında yayınladığı ilk kararnamesinde hükümetlere bağlı olmayan uluslararası bazı kuruluşların kürtaj yapılmasına yardımcı olmaları ya da kürtaj konusunda bilgilendirme faaliyetleri için ayrılan parasal yardımları yasaklamıştı.



TASARI SENATO'DA REDDEDİLEBİLİR



Ancak Senato'da çoğunluğun sağlanmasının garanti olmadığına dikkat çekiliyor. Senato'da Cumhuriyetçilerin 60 oy alması gerekiyor, ancak sadece 52 sandalyeye sahipler. Daha önce de benzer bir yasa tasarısı demokratların direnmesi nedeniyle başarısızlığa uğramıştı.