ABD’de tartışılan Milli Park: Gold Butte

Eski medeniyetlerin yerleşim yerlerinden izler taşıyan Milli Park, 1100 kilometre karelik bir alana yayılıyor.

Amerika’nın milli parklar bölgesinde yer alan Gold Butte’de en dikkat çekici bölge Little Finland Kaya Oluşumları alanı.

Burada kayaların doğal yapıları görenleri şaşırtıyor.

Çok sayıda vahşi hayvana ev sahipliği de yapan Gold Butte Milli Parkı, son yıllarda politik olarak da gündemde.

Başkan Obama’nın döneminde ulusal park ilan edilen 2 parktan biri olan bu doğal alanın milli park yapılması Cumhuriyetçiler tarafından eleştirilmişti.

Bölgedeki doğal kaynaklar nedeniyle Gold Butte enerji kaynağı aramaları için gündemde.