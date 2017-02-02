ABD'de Trump karşıtı protesto gösterileri devam ediyor

New York'ta binlerce gösterici, Trump'ın kararnamelerini protesto etti. New York Belediyesi Meclis Başkanı Mark-Viverito, "Trump'a karşı direnişte Müslüman kadınlar en önde." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi ve mültecilerle ilgili başkanlık kararnamelerine karşı ülke genelinde protesto gösterileri devam ediyor.

New York'ta binlerce gösterici, söz konusu kararnameleri protesto etmek için Foley Meydanı'nda toplandı.

New York Belediyesi Meclis Başkanı Melissa Mark-Viverito ve diğer meclis üyeleri de mitinge destek verdi. Mark-Viverito, mitingte yaptığı konuşmada Trump'ın imzaladığı kararnamelerin mantıksız, İslamofobi üzerine kurulu olduğunu belirtti.

"Düşmanlık yok, korku yok, göçmenler ABD'ye hoş geldiniz", "Duvara hayır, yasağa hayır" sloganları atan göstericiler, İngilizce, Arapça ve İspanyolca başta olmak üzere birçok dilde yazılmış pankartlar taşıdı.Pankartlarda "Faşist, bölücü, nefret dolu", "Duvar değil, köprü yap" ifadeleri dikkati çekti.

Mark-Viverito, Dünya Başörtüsü Günü nedeniyle Belediye Başkanlığı binası önünde Müslüman kadınlarla bir araya geldi. Amerikan bayrağı desenli başörtüsü takan Müslüman kadınlara hitap eden Mark-Viverito, Trump'a karşı direnişte Müslüman kadınların "en önde" olduğunu söyledi.

Chicago'da da göstericiler, soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen İç Güvenlik Bakanlığının şehir merkezindeki binası önünde toplanarak Trump'ın kararnamelerini protesto etti.

"Irkçı ve Siyasi Baskıya Karşı Chicago İttifakı" adlı kuruluşun düzenlediği gösteriye, Müslüman sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Connecticut Üniversitesi'nde Müslüman Amerikalı öğrenci Usra Qureshi'nin öncülüğünde Trump karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

Portland ve Los Angeles da Trump'a karşı protesto gösterilerine sahne olan şehirler arasında yer aldı.

Başkan Trump'ın Baş Stratejisti Stephen Bannon'un kurucusu olduğu "Breitbart" aşırı sağcı internet sitesinin editörü Milo Yiannopoulos'un, California Üniversitesinin Berkeley kampüsünde yapacağı konuşma, protesto gösterileri nedeniyle iptal edildi.

Yiannopoulos'un konuşmasını yapacağı salonun dışında toplanan 2 bine yakın eylemci, sis bombası atarak binanın camlarını kırdı. Protestocular ile polis arasında arbede yaşanmasının ardından üniversite yönetimi, Yiannopoulos'un konuşmasının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

Yiannopoulos'un 21 Ocak'ta Washington Üniversitesindeki konuşmasında da olaylar çıkmış, olaylarda bir kişi vurularak yaralanmıştı.

Muhabir: Selçuk Acar