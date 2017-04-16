ABD’de Vergi Protestosu

Uulusal Vergi Günü’ nedeniyle ABD’nin 100’den fazla kentinde eylemciler Başkan Donald Trump’ın vergi politikasını protesto etti.

Ülkedeki protestoların en büyüklerden birisi Chicago’da gerçekleşti. Kentteki vergi protestosu ünlü Daley Meydanı’nda yapıldı.

Meydanı dolduran binlerce Amerikalı, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarda ABD’deki vergi sistemini ve Başkan Trump’ı protesto etti.

Etkinliğe davet edilen birçok ünlü ismin kalabalığa yaptıkları konuşmaların ardından yürüyüşe geçildi. Göstericiler polisin yoğun önlemleri eşliğinde Trump Tower’a kadar yürüdü.

New York’taki protesto ise Bryant Park’ta gerçekleşti. Göstericiler Trump’a vergi beyannamesini açıklaması çağrısında bulundu. California eyaletinin Berkeley kentinde Trump yanlısı ve karşıtı göstericiler arasında çıkan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.

ABD’de başkan adaylarının seçimlerden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına rağmen 1976 yılından bu yana tüm adaylar seçimlerden bunu gerçekleştirmişti.

Trump’ın vergi beyannamesini açıklaması için başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana 1 milyondan fazla Amerikalı açılan elektronik dilekçeye imza attı.