Kuzey Kore ve ABD arasındaki nükleer gerginlik devam ettiği bugünlerde ABD'den Çin ile ilgili yei bir iddia geldi.

ABD'li yetkililer Kuzey Kore sınırındaki Çin bombardıman uçaklarında olağanüstü bir hareketlilik gözlemlediklerini açıkladı.

Durumun kaygı verici olduğunu belirten yetkililer, hareketliliğin sebebinin ise bilinmediğine vurgu yaptı.

Çin yönetimi, iddiaları yalanladı. Kuzey Kore uydu görüntülerinde ise Pungyeri Nükleer Test alanında hareketlilik olduğu ifade ediliyor.

Ülkenin dışişleri bakanı da savaş tehdidini tekrarladı: "Artık ABD’ye karşı duracak nükleer gücümüz var. ABD savaşmak isterse savaşırız ve nükleer savaştan galip çıkarız"

Washington ise Çin’in desteğiyle Kuzey Kore sorununa diplomatik bir çözüm bulunabileceğini düşünüyor.

ABD'nin bölgeye gönderdiği savaş filosununsa bir hafta içinde Kore yarımadasına ulaşması bekleniyor.