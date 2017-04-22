HABER KIBRIS

ABD'den Çin ile ilgili "kaygı verici" açıklama

22/04/2017

ABD'den Çin ile ilgili "kaygı verici" açıklama
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Kuzey Kore ve ABD arasındaki nükleer gerginlik devam ettiği bugünlerde ABD'den Çin ile ilgili yei bir iddia geldi.

  • ABD'li yetkililer Kuzey Kore sınırındaki Çin bombardıman uçaklarında olağanüstü bir hareketlilik gözlemlediklerini açıkladı.

     

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    Durumun kaygı verici olduğunu belirten yetkililer, hareketliliğin sebebinin ise bilinmediğine vurgu yaptı.

     

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    Çin yönetimi, iddiaları yalanladı. Kuzey Kore uydu görüntülerinde ise Pungyeri Nükleer Test alanında hareketlilik olduğu ifade ediliyor.

     

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    Ülkenin dışişleri bakanı da savaş tehdidini tekrarladı: "Artık ABD’ye karşı duracak nükleer gücümüz var. ABD savaşmak isterse savaşırız ve nükleer savaştan galip çıkarız"

     

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    Washington ise Çin’in desteğiyle Kuzey Kore sorununa diplomatik bir çözüm bulunabileceğini düşünüyor.

     

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    ABD'nin bölgeye gönderdiği savaş filosununsa bir hafta içinde Kore yarımadasına ulaşması bekleniyor.



TAGS: abd, çin, kayı verici, haber, kıbrıs
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