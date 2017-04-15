ABD'den F-35 kararı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, yeni nesil F-35 uçaklarının eğitim amacıyla Avrupa'ya konuşlandırılacağını açıkladı.

Açıklamada uçakların geçtiğimiz yıl Rusya tehdidine karşı başlatılan "Avrupa'ya güvence insiyatifi" kapsamında gönderileceği açıklandı.



ABD'nin göndereceği 10'a yakın F-35 uçağı İngiltere'ye konuşlandırılacak. F-35'lerin NATO üyesi ülkelerin uçaklarıyla entegrasyon ve ortak operasyon konusundaki eğitimlere katılacağı belirtildi. Eğitimlerin birkaç hafta sürmesi planlanıyor.



Türkiye'nin sipariş verdiği 107 F-35'ten ikisini bu yıl teslim alması bekleniyor.