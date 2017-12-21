AB’den “Bitcoin” uyarısı geldi

Bitcoin ve diğer çeşitli sanal paraların yatırımcı ve tüketiciler açısından ciddi riskleri bulunduğuna dikkati çeken Dombrovskis, “Bunların, ciddi fiyat dalgalanmaları, yatırımların tamamen kaybolması, çeşitli operasyonel ve güvenlik zafiyetleri ile piyasa manipülasyonuna açıklıkları gibi riskleri ve eksiklikleri mevcut.” ifadelerini kullandı.

Bitcoin’in değerinin herhangi bir ülke veya kuruluş tarafından belirlenmediğine işaret eden Dombrovskis, “Yatırımcılar, bunların değerinin her an düşebileceğini fark etmeli. Bitcoin, gerçek bir para birimi değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Dombrovskis, piyasalarda yaşanan mevcut gelişmeler karşısında AB’nin mali denetim kurum ve mekanizmalarına olası riskler karşısında uyarılarını güncellemeleri çağrısında bulunduğunu söyledi.