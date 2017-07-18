AB'den Libya'ya sığınmacı önlemi

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Libya'dan gelen sığınmacı akınını kesmek için bu ülkeye şişme bot ve deniz motoru ihracatını kısıtlama kararı aldı.



Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, şişme bot ve deniz motorlarının insan kaçakçılığında kullanılacağına dair haklı gerekçelere sahip oldukları takdirde, üye ülkelerin Libya'ya bu ürünlerin satışını durdurabilecekleri belirtildi.

Önlem AB'den transit geçerek Libya'ya giden ürünleri de kapsayacak ancak balıkçılar gibi meşru ihtiyaç sahiplerini kapsamayacak.

Libya'nın komşu ülkelerden şişme bot alınmasına kısıtlama getirilmemesi nedeniyle alınan önlemlerin başarı şansının oldukça düşük olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2017'nin ilk yarısında 80 binden fazla sığınmacı deniz yoluyla İtalya'ya ulaştı.