AB'den Türkiye'ye 3 milyar Euro'luk ödemeye onay
AB'den Türkiye'ye 3 milyar Euro'luk ödemeye onay
14/03/2018
HK
Avrupa Birliği (AB), 2015'te imzalanan mülteci anlaşmasına ilişkin Türkiye'ye taahhüt ettiği ödemenin 3 milyar euroluk kısmını onayladığını duyurdu.
Paketin bir milyar avrosu Avrupa Komisyonunun bütçesinden, kalan 2 milyar avro da üye ülkelerin kendi bütçelerinden karşılanacak.
Avrupa Komisyonu’nun İç İşleri ve Göçten Sorumlu üyesi Dimitri Avramopoulos tarafından yapılan açıklamada, AB’nin Türkiye’ye 18 Mart anlaşması çerçevesinde 3 milyar euro’luk 2. mali yardım paketinin 1 milyarını karara bağladığını söyledi.