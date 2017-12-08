AB’den vize serbestisi açıklaması

AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşlerinden sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vize serbestisi için kalan kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Türk gazetecilerle bir araya gelen AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşlerinden sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin terörle mücaele kapasitesini güçlendirmek istediğini belirtti.

Sığınmacı anlaşmasının çok yaşam kurtardığını da ifade eden Avramopoulos, AB’nin taahhüt ettiği 3+3 milyar euroluk mali kaynakların sağlanmaya devam edeceğini söyledi.

Avramopoulos vize serbestisi konusundaki tıkanıklığın aşılması için kalan 7 kriterin çözümlenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretine de değinen Avramopoulos, bu ziyaretlerin Almanya-Fransa örneğinde olduğu gibi sık sık yapılması gerektiğini de belirtti.