ABD'li rapçi Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak için para topluyor

Öncelikle bir spoiler uyarısı: Dünya düz değil.

Ancak ABD'li rap şarkıcısı B.o.B (Bobby Ray Simmons Jr) öyle düşünmüyor.

Ünlü rapçi, 'Düz Dünya' teorisinin destekçilerinden ve Dünya'nın düz bir tepsi şeklinde olduğunu kanıtlayacak uydu görüntülerinin peşinde.

Bu grup, NASA çalışanlarının dünyanın farklı köşelerinde nöbet tutarak, biz dünyalıların düşmesini engellediğine inanıyor.

GoFundMe sitesinden yaklaşık 200 bin dolar para toplamayı amaçlayan B.o.B da kendisini "Düz Dünya Bob" olarak adlandırıyor.

'Kavis' nerede?

Sitede toplanan para 650 dolara ulaşırken, kampanyaya ilgi giderek artıyor. "Düz Dünya Bob" ise, teoriyi kanıtlayacak o "kavisi" araştırıyor.

Sitede görüntülü yaptığı açıklamada ABD'li rapçi şu çağrıyı yapıyor:

"GoFundMe'de bu kampanyayı başlattım çünkü bir ya da daha fazla uyduyu uzayın olanca uzağına, ya da yapabilirsem yörüngeye gönderip, eğer varsa kavisi bulmak istiyorum"

'Düz Dünya'cıların temel argümanı da, bu. "Dünya eğer gerçekten yuvarlaksa, o zaman nerede kıvrıldığını çıplak gözle görmek de mümkün olmalı" diyorlar.

B.o.B ✔@bobatl

The cities in the background are approx. 16miles apart... where is the curve ? please explain this

03:05 - 25 Oca 2016