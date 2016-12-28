ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi web sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayarak, 'Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarla ilgili Türk medyasında yanlış bilgilere yer verildiğini' belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan açıklama şöyle:

"ABD ve Koalisyon güçlerinin Suriye’de IŞİD’e karşı yürüttükleri operasyonlara ilişkin Türk medyasında önemli ölçüde yanlış bilgiler dolaşmaktadır. Gerçekleri merak edenler için, konuya ilişkin gerçekler şunlardır:

ABD hükümeti Daeş’i desteklememektedir. ABD hükümeti geçmişte Daeş’i yaratmamıştır veya desteklememiştir. ABD hükümetinin Daeş’e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir.

ABD hükümeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta. Bizler, PKK’nın terör saldırılarını ve Türkiye’de gerçekleştirdiği menfur şiddet eylemlerini tekrar tekrar kınadık.

IŞİD’e karşı yürütülen harekat boyunca yaptığımız gibi, IŞİD’i yenme çabalarımızı nasıl artırabileceğimizi ve iki ülke halkını da tehdit eden bu belayı nasıl ortadan kaldırabileceğimizi belirlemek için, Türk hükümetindeki muhataplarımızla yakından çalışmayı sürdürüyoruz. Bu aynı zamanda, El Bab çevresinde IŞİD’le mücadele eden Suriye muhalefetini ve Türk güçlerini en iyi nasıl destekleyebileceğimize ilişkin süregelen görüşmelerimizi de içermektedir.

Tıpkı Türkiye gibi, ABD de IŞİD destekçilerinin saldırılarına maruz kalmıştır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin, gerek bu tehdit gerekse başka terör tehditleri karşısında vermiş olduğu kayıpların yasını tutmaktayız."