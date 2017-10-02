ABD'nin Las Vegas kentinde konsere silahlı saldırı!

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan eğlence başkenti Las Vegas'ta bir açık hava konserinde otomatik silahlarla düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var... Olaya ait sosyal medyada yayınlanan videoda çok sayıda ağır silahla ateş açıldığı sesi duyuluyor. Polis operasyonuyla saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtilirken Reuters, ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 14'ü ağır 24 kişinin de yaralandığını duyurdu

Amerika'nın Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki Mandalay BayOteli'nin yanındaki alanda düzenlenen Route 91 Harvest Festival kapsamındaki country müzik konseri sırasında düzenlenen saldırıda, bir kişinin yarı otomatik silahladakikalarca ateş ettiği olayda çok sayıda ölü ve yaralı var...

​

AMERİKA'NIN EĞLENCE BAŞKENTİ KANA BULANDI



Amerika'nın eğlence ve kumar başkentlerinden biri olan, otelleri ve casino'larıyla ünlü Las Vegas'ta 40 bin kişinin izlediği konser devam ederken yoğun silah seslerinin duyulduğu olayda, İngiliz haber ajansı Reuters'e göre en az 2 ölü ve 14'ü ağır 24 yaralı olduğunu ifade ediyor. Çok sayıda kişi de bölgedeki hastanelere kaldırılmış durumda.







100 EL ATEŞ ETMİŞ



Polis yetkilileri, saldırganın ateş ettiği bölgede en az 100 boş kovan bulunduğunu söylüyor.



SİLAH SESLERİ 5 DAKİKA DEVAM ETMİŞ, HAVAİFİŞEK SANMIŞLAR



Sahnede Jason Aldean'ın performansı sürerken başlayan saldırıya ilişkin konuşan görgü tanığı Kodiak Yazzi, silah seslerinin 5 dakika boyunca devam ettiği, ancak ilk başta insanların bu sesleri havaifişek sesi sandığını belirtti.





Sürekli bikinili kadınlarla, lüks mekanlarda, villalarda fotoğraflar çektirip sosyal medyada paylaşan ve 'Instagram'ın Kralı' olarak bilinen Dan Bilzerian da saldırı sırasında olay yerindeydi. İşte Bilzerian'ın kaçarken kendi kendisini videoya aldığı, yanındaki bazı kadınların vurulduğunu anlattığı görüntüler... ​





BİR SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Las Vegas'taki kanlı saldırının ardından, ateş edenlerden birinin, bir otelin 32'nci katında sıkıştırıldığı ve polisin saldırgana yönelik operasyon başlattığı bildirildi.



Gelen son dakika bilgilerine göre, olayla ilgili olarak 1 kişi etkisiz hale getirildi. Bu kişinin otelde kıstırılan kişi olup olmadığı bilinmiyor.



HAVALİMANI KAPATILDI, POLİSTEN UYARI VAR



Las Vegas'taki Mccarran Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik nedeniyle kapatıldığı belirtilirken, Las Vegas polisi, resmi Twitter hesabından sosyal medya kullanıcılarına da, saldırgan ya da saldırganların peşinde olan polislerin hareket ve pezisyonlarını yansıtan fotoğraf ve video yayınları yapmamaları konusunda uyardı.

TERÖR SALDIRISI MI YOKSA BİREYSEL KATLİAM MI?



Bunun bir terör saldırısı mı yoksa Amerika'da daha önce birçok kez yaşanan silahlı katliamlardan biri mi olduğu henüz bilinmiyor.



2015'TE PARİS'TEKİ BİR KONSERDE DE KATLİAM YAŞANMIŞTI

13 Kasım 2015 tarihinde, Paris'in 11. bölgesinde bulunan Bataclan Tiyatrosu'nda Amerikalı rock grubu Eagles of Death Metal konseri sırasında silahlı saldırı ve rehin alma eylemleri gerçekleştirilmişti.



Grubun lideri Jesse Hughes, kulisi kullanarak kaçmayı başarmış, konser katılımcılarından 100 kişi ise rehin alınmıştı.



Olay yerinde bulunan polislerin aktardığına göre Bataclan saldırganlarının biri patlayıcı maddeler de taşıyordu. Europe -1 muhabiri Julien Pierce, maske takmayan iki-üç silahlı kişinin kalabalık üstüne rastgele ateş açtığını gördüğünü anlatmıştı.



Polisin yaptığı baskın sonucunda iki saldırgan öldürülmüş ve rehine krizi sona ermişti. Baskın, yerel saatle 00:58'de amamlanmıştı. Polis kaynakları, tiyatroda yaklaşık 100 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.​