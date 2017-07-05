ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz yasağı kalktı

TÜRKİYE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağının bugünden itibaren kalkacağını açıkladı.

SHGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD uçuşlarında uygulanan tablet ve elektronik cihaz yasağı bugünden itibaren kalktı" denildi.

ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekipleri Atatürk Havalimanı'nda güvenlik kontrollerini tamamlamış ve konuyla ilgili yasağın 5 Temmuz Çarşamba gününden itibaren kaldırılması için SHGM yetkililerine bilgi vermişlerdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "Türk Hava Yolları ve Atatürk Havalimanı yasağın kalktığı ilk havalimanı ve havayolu oldu" ifadesini kullandı.