ABD’yi şoke eden 'yeni yıl şakası‘

ABD’nin kültürel simgelerinden biri haline gelen ‘Hollywood’ levhası, kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından değiştirildi.



ABD’nin California eyaletinde kimliği bilinmeyen bir erkek, Los Angeles şehrindeki Santa Monica Dağları’nda bulunan ve Amerikan kültürünün simgesi haline gelen ‘Hollywood’ işaretini kutsal ot anlamına gelen ‘Hollyweed’ olarak değiştirdi.

Los Angeles polisinin ifadesine göre; güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde bir adamın, ‘Hollywood’ işaretinin olduğu tepeye gelerek, harfleri renkli materyaller kullanarak değiştirdiği tespit edildi.

Buna benzer bir durum, California'da esrar kullanımını yasaklayan yasaların gevşetilmesine yönelik kanunun çıkarıldığı 1976 yılında, sanat öğrencisi Danny Finegood ve arkadaşları tarafından 'Hollywood’ levhasının ‘Hollyweed’ olarak değiştirilmesiyle yaşanmıştı.

California esrarın tıbbi amaçlarla kullanımını 1996 yılında yasal hale getiren ilk eyaletlerden biriydi. California'da 8 Kasım 2016'da ise yetişkinlerin esrar kullanmasını yasallaştıran tasarı onaylandı. Söz konusu yasa 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girecek.