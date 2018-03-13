Abid Yakup uçuyordu

Lefkoşa’da Terminal Bölgesi olarak bilinen yerde dün gece alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı. Direksiyon başına 381 promil alkolle geçen 25 yaşındaki Abid Yakup, yoldan çıkarak park halindeki minibüse çarptı. Kaza sonucu yaralanan Yakup, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis soruşturma başlattı

Elde edilen bilgilere göre, Gazeteci Kemal Âşık Caddesi’nde dün gece 02.50 sıralarında meydana gelen kazada, EH 668 plakalı aracıyla seyreden Abid Yakup, Royal Otel önüne geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yolun solunda park halinde bulunan THR 250 plakalı minibüsün ön tarafına çaptı. Kaza sonucu yaralanan Yakup, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Yakup’un durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan soruşturma sonucunda kaza esnasında 381 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bir haftada 690 sürücüye ceza

Öte yandan ülkede son bir haftada meydana gelen 88 trafik kazasında, 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 5 – 11 Mart tarihlerini kapsayan süre içerisinde yaşanan bu kazalar toplam 715 bin TL’lik hasara neden olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 44, Gazimağusa 17, Girne 20, Güzelyurt 6 ve İskele 1 şeklinde gerçekleşti.

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 690 trafik suçu tespit edildi.

KKTC’de 5 – 11 Mart tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde 690 ceza kesildiği bildirildi.

Polis açıklamasına göre, aleyhinde cezai işlem yapılan araç sürücülerinin 186’sı süratli, 3’ü tehlikeli 20’si dikkatsiz, 41’i seyrüsefer ruhsatsız, 22’si sürüş ehliyetsiz, 7’si muayenesiz, 27’si sigortasız, 24’ü alkollü 9’u “A” yol kullanma izinsiz, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 124’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 71’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 5’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 153’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

KAYNAK: DİYALOG