Düzova'da iş kazası! 3 işçi yaralandı

Dün saat 17:00 sıralarında, Düzova'da yapımı devam etmekte olan 14 Kasım Üniversitesi nin inşaatında, Recep Kurt Kalıp İşleri adına çalışmakta olan Mohammad Al Mamun (E-27) ve Kamil HSOSEN (E-44) kalıp sökme işlemi yaptıkları sırada dengelerini kaybedip yaklaşık dört metre yükseklikten düşerek yaralanmışlardır. Adı edilenler kaldırıldıkları LDH'de yapılan tedavilerini müteakip müşahede altında alınmışlardır. Geçirdikleri iş kazası sonucu Mohammad Al Mamun genel vücut travması, Kamil HSOSEN'in ise ayak topuğunda kırık tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.