Acı ve öfke bir arada yaşandı

Alsancak Belediyesi Su İşleri Bölüm Amiri 53 yaşındaki Memduh Ulugün, sevenlerinin gözyaşları içerisinde dün toprağa verildi.

Duygu ALAN

Ulugün için ilk tören uzun yıllar görev yaptığı Alsancak Belediyesi önünde yapıldı. Belediye önündeki cenaze töreninde mesai arkadaşları ve ailesi Ulugün’ün anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Alsancak belediyesi önünde düzenlenen törene Memduh Ulugün’ün ailesi de katıldı. Cenaze aracının belediye önüne gelmesi eşi Nurcan Ulugün, önce gözyaşlarına boğuldu, feryat etti ardından yaşadığı acıya daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi.

Ulugün’ün eşine 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Köy mezarlığına defnedildi

Belediye önündeki törenin ardından Memduh Ulugün’ün cenazesi Alsancak Camisi’ne götürüldü. Ulugün, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Memduh Ulugün’ün cenazesine Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, Çatalköy Belediye Başkanı, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Gözyaşları sel oldu

Memduh Ulugün’ün Alsancak Camisi’ndeki cenaze töreninde gözyaşları adeta sel oldu.

Ulugün’ün eşi Nurcan Ulugün cenazede “Eşime iftira attılar. Bu söylenen sebep doğru değil” diyerek haykırdı, ardından baygınlık geçirdi. Teyzesi cenaze arabasının önünde yığıldı kaldı, evlatları ve kardeşi ise dostlarının desteği ile güçlükle ayakta durdu.

Ulugün’ün sevenlerinin feryatları yürekleri dağladı.