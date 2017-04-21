“Acilen önleyici tedbirler alınmalı”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, ülkede 24 saat içerisinde gerçekleşen ikinci kadın cinayetinin “vahşet olduğunu” kaydederek, yaşananların, acil önleyici tedbirler alınmasının gerekli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Yiğiter, “toplumun infial içerisinde olduğunu”, 16 yılda öldürülen kadın sayısının 32’ye yükselmesinin, sorunun geçmişten gelerek devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

Aile içi şiddet diye yorumlanan bu tür cinayetlerin, temel insan hakları ihlali olduğunu dile getiren Yiğiter, devletin şiddeti önleme adına yasaları düzenlemesi, koruyucu tedbirler alarak temel insan haklarına saygıyı sağlaması gerektiğini ifade etti.

“ Kıbrıs Türk toplumunun artan siyasi ve ekonomik sorunlar karşısında hasta bir topluma dönüştüğünü üzülerek görmekteyiz” diyen Yiğiter, eğitimden başlanılarak, Kadın Sığınma Evi dahil sosyal devlet ilkelerinin hayata geçirilmesini talep etti.

“Şiddetin normalleşen bir olguya dönüşmesini asla kabul etmiyoruz” diyen BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Yiğiter, faillerin en ağır biçimde cezalandırılmasını istedi.