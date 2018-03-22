HABER KIBRIS

Açlığın ‘siniri’ bozuldu

22/03/2018

Açlığın ‘siniri’ bozuldu
ads
ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Açlık, sinir, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems