Acun Ilıcalı yılbaşı bombasını patlattı 

Yılbaşı için O Ses Türkiye programında özel sürpriz planları yapan Acun Ilıcalı, yılbaşında izleyicileri ekrana kilitlemek için büyük oynamaya devam ediyor.

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, gözünü yılbaşına dikti. Başarılı televizyoncu, reytinglerde birinciliği hedefliyor. O Ses Türkiye'ye Cem Yılmaz'ın konuk olacağını söyleyen Acun Ilıcalı, genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin de yılbaşı gecesi yer alacağını duyurdu.

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Pazar 20.00'de TV8'de! Cem Yılmaz ve Acun Ilıcalı en son 2009 yılında Var Mısın Yok Musun? yarışmasında bir araya gelmişti.