Acun ve Şeyma'dan sürpriz ziyaret

Ünlü futbolcu mekanında Türkiye’den iki ünlü ismi ağırladı.

Galatasaray’dan ayrılacağı konuşulan Wesley Sneijder, şu sırlar eşi ile birlikte İbiza’da…

Yolanthe Cabau’nun sahibi olduğu ve oğulları Xess Xava’dan esinlenerek ‘XaXa’ adını verdiği mekanın tüm işleriyle ilgilenen Sneijder, zaman zaman müşterilere servis de yapıyor.