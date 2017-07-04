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Acun ve Şeyma'dan sürpriz ziyaret

Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan ünlü futbolcu Weslet Sneijder, İbiza'da mekan açtı. Ünlü futbolcunun mekanını Acun Ilıcalı ve müstakbel eşi Şeyma Subaşı ziyaret etti.

04/07/2017

Acun ve Şeyma'dan sürpriz ziyaret
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Ünlü futbolcu mekanında Türkiye’den iki ünlü ismi ağırladı.
Galatasaray’dan ayrılacağı konuşulan Wesley Sneijder, şu sırlar eşi ile birlikte İbiza’da…
Yolanthe Cabau’nun sahibi olduğu ve oğulları Xess Xava’dan esinlenerek ‘XaXa’ adını verdiği mekanın tüm işleriyle ilgilenen Sneijder, zaman zaman müşterilere servis de yapıyor.

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TAGS: acun, şeyma subaşı
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