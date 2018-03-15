Acun’dan açıklama: Dünya televizyon tarihinde bir ilk!

Geçtiğimiz yıllarda TV 8’i alarak medya patronluğuna adım atan Acun Ilıcalı yurt dışında da medya alanında yatırımlar yapmaya devam ediyor. Survivor yarışmasını dört farklı ülkede yayınlayan Acun Ilıcalı 11 Mart tarihli reyting raporlarına göre dört ülkede aynı anda birinci oldu. Acun Ilıcalı kendi Instagram hesabından bu sonuçları “Dünya TV tarihinde bir ilki gerçekleştirdik” diyerek paylaştı.

“DÜNYA TELEVİZYON TARİHİNDE BİR İLK”

Yayınlandığı dönemlerde Türkiye’de reyting sıralamasının üst sıralarından inmeyen Survivor yurt dışında da başarılı şekilde ilerliyor. Romanya, Yunanistan, Meksika ve Türkiye’de aynı anda yayınlanan Survivor 4 ülkede de reytinglerde birinci oldu. Acun, reyting sonuçlarını paylaşıp altına şu notu düştü: “Aynı gün 4 ülkede aynı anda 1. olduk. Dünya televizyon tarihinde bir ilki yaşadık. Bütün ekibimi gönülden kutluyorum. Önce Kolombiya sonra Amerika’da yayında olacağız. Allah yardımcımız olsun.” açıklamasında bulundu.