Adalet Mitingine 'en az 1.5 milyon kişi katıldı'

Adalet Mitingi'ne katılım sayısına ilişkin tartışma sürerken, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, alanın büyüklüğünü ve tahmini katılım sayısını açıkladı.

İstanbul Şubesi, Adalet Mitingi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, mitinge en az bir buçuk milyon kişinin katılabileceğini duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

9 Temmuz 2017 Pazar günü Maltepe‘de gerçekleştirilen "Adalet Mitingine" katılan yurttaşlarımızın sayısı hakkında basın ve sosyal medya üzerinden birçok açıklama yapılmıştır. Ayrıca İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Halk Partisi de çeşitli rakamlar açıklamıştır.

Bir toprak parçasının sınırlandırılması ve yüzölçümünün belirlenmesi teknik bir konu olup, Harita ve Kadastro Mühendislerinin görev alanına girmektedir. Dolayısıyla kamuoyunun doğru bir şekilde aydınlatılması adına bu açıklamanın yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

Konuşmaların gerçekleştiği Maltepe Sahil Miting alanı yaklaşık 275.000 m2‘dir. Ayrıca miting için trafiğe kapatılmış ve katılımcıların yer aldığı alan da yaklaşık 100.000 m2 dolayındadır. Toplamda 375.000 m2 alanda yurttaşlarımız mitinge katılım sağlamışlardır. Katılımcı sayısının hesaplanmasında teknik olarak genelde m2‘ye 3 ile 6 arasında insanın yer aldığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla "Adalet Mitingine" en az 1.500.000 kişinin katıldığı ifade edilebilir.

Uzmanlar, miting alanının sıkışık düzen şeklinde olduğunun dikkate alınmasıyla bu rakamın 2 milyona kadar çıkabileceğini, ayrıca yan (kuzey tarafı) park alanlarının dolduğunun da dikkate alınmasıyla bu rakamın daha da büyüyebileceği belirtiliyor.