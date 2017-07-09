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Adalet Yürüyüşü'nde miting günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü bugün İstanbul Maltepe'de yapılacak mitingle sona erecek.

09/07/2017

Adalet Yürüyüşü'nde miting günü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması sonrası 15 Haziran'da Ankara Güvenpark'tan "Adalet Yürüyüşü"ne başlamıştı.

Yürüyüş bugün İstanbul Maltepe'de düzenlenecek mitingle sona erecek.

Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada, "Dragos’tan miting alanına yalnız yürüyeceğim. Alana bayrak, adalet pankartı ve Atatürk posteri dışında hiçbir şey istemiyorum. Altı oklu bayrak da istemiyorum. Hep beraber adalet istiyoruz. Atatürk ortak değerimiz. Atatürk posterlerimiz olacak. Bunun dışında hiç kimsenin başka bir pankart getirmesini, başka bir bayrak açmasını asla doğru bulmuyoruz" demişti.



TAGS: Adalet Yürüyüşü
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