Adam kaçıranlar cezaevinde

Anti-Depresan haplarını başkasına verdiği gerekçesi ile Âdem Bilgi’yi kaçırarak sopalarla dövdükten sonra, tehdit eden Ömer Mert Özdemir’in suç ortağı Emre Toktaş’ta tutuklandı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da bir üniversitenin kampusunda Ömer Mert Özdemir ve Emre Toktaş, Adem Bilgi’yi kaçırdıktan sonra, sopalarla ciddi şekilde darp edip, olayı anlatması halinde daha kötü şeyler yapılacağını söyleyerek tehdit ettiler.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, zanlı Ömer Mert Özdemir tutuklanırken, Emre Toktaş’ta önceki gün tespit edilerek tutuklandı.

Özdemir ve Toktaş aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, zanlılar dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, işlenen suçun 7 yıla kadar hapisliği olduğuna dikkati çekerek zanlıların yargılanıncaya kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmelerine karar verdi.

Kaçırdılar, dövdüler, tehdit ettiler , olayı cep telefonuna çektiler …

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Polis Müfettiş Muavini Ahmet Tuluhan olayla ilgili bulguları aktardı.

Tuluhan, 10 Kasım tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa’da YDÜ kampusundaki yurtta kalan Adem Bilgi’nin, arkadaşlarına anti-depresan hap verdiği gerekçesiyle Emre Toktaş ve Ömer Mert Özdemir tarafından darp edildiğini söyledi.

Zanlıların Âdem Bilgi’yi, zorla araca bindirip, Gönyeli Barajı’na götürüp, sopayla elleri ve ayakları ile vurarak ciddi şekilde dövdüklerini belirten Tuluhan, olayın polise aktarılması üzerine zanlı Ömer Mert Özdemir ve Emre Toktaş’ın tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis Müfettiş Muavini Ahmet Tuluhan, yapılan şikâyette zanlı Emre Toktaş’ın müştekiye, “Eğer bu yaşananları anlatırsan, daha beterini yaparız” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Konu darp olayının ise zanlı Ömer Mert Özdemir tarafından cep telefonuna kaydedildiğini belirten Tuluhan, aranan bıçak ve sopanın bulunarak emare alındığını söyledi.

7 yıla kadar hapisliği var

Tuluhan, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini Emre Toktaş’ın ülkede TC’li öğrenci statüsünde bulunduğunu zanlı Ömer Mert Özdemir’in ise KKTC vatandaşı olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların methaldar oldukları suçun ciddi olduğunu adam kaçırmanın ceza yasasında 7 yıla kadar hapislik öngören bir suç olduğunu dikkate alarak zanlıların kaçma ihtimalinin bulunduğunu bu nedenle davalarını 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemelerine emir verdi.