Adana Demirspor - Fenerbahçe

KADROLAR

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Can Demir, Tolgahan Çiçek, Yiğit İncedemir, Erkam Develi, Umut Sönmez, Mendy, Loemba, Atabey Çiçek

Fenerbahçe: Erten, Hasan Al, Neto, Neustadter, Isla, Oğuz Kağan, Ozan, Samed, Aatıf, Valbuena, Fernandao

Aykut Kocaman'ın "dalya" heyecanı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında 100. galibiyetini bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor karşısında almak için mücadele edecek. Kocaman, 4. sezonunu geçirdiği sarı-lacivertli takımın başında 171 resmi maçta 99 galibiyet elde etti



Fenerbahçe, teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki 100. galibiyetini bu akşam Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Adana Demirspor karşısında arayacak. Kocaman, 4 yıl sonra tekrar teknik direktörlüğüne geldiği sarı-lacivertli takımda, resmi maçlarda bugüne dek 99 kez galibiyet sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerle 2010-2013 yılları arasında 151 resmi maçta 89 galibiyet elde eden Kocaman, 4. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'yle bu sezon ise 20 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda da 10 kez takımını sahadan mutlu ayıran Kocaman, 171 maçta 99 galibiyete ulaşmış oldu. Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 99 galibiyetin 76'sını Süper Lig'de, 10'unu Avrupa kupalarında, 13'ünü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda elde etti. Adana Demirspor karşısında Fenerbahçe'nin başında "dalya" demek isteyen Kocaman, sarı-lacivertlilerle 38 beraberlik, 34 yenilgi yaşadı.



Galibiyet oranı yüzde 58



Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde yüzde 58'lik bir galibiyet oranı yakaladı. Sarı-lacivertli takımla bir lig, 2 kupa şampiyonluğu yaşayan Kocaman, sahaya çıktığı maçların yüzde 58'sinde takımına galibiyet sevinci yaşattı.. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında bu akşam deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştiren antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.Antrenmandan önce, Türkiye Sektörler Ligi'nin desteklediği 35 kişilik zihinsel, bedensel engelli çocuk ve genç, tesislerde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.