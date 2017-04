Dünyaca ünlü rock şarkıcısı Bob Geldof “biz İrlanda da milliyetçilikten çok çektik, adayı birleştirin” dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin organize ettiği bir konserde Mağusa’da sahne alan Bob Geldof Rum tarafının konseri iptal ettirmek için yaptığı çabaları farkında olduğunu belirtti ve “kulak vermeyerek yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin bu yıl yedincisi gerçekleştirildi. DAÜ Stadyumu`nda yer alan geceye rock müziğin efsanevi isimlerinden Bob Geldof ve grubu The Boomtown Rats damga vurdu.

Gecede önce DAÜ Müzik Kulübü ile yerli müzik grubu Mağusa Müzik Band performans sergiledi. Gecenin finalinde ise rock müziğin efsanevi isimlerinden, dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Bob Geldof ve grubu The Boomtown Rats rock severlere unutulmaz bir konser verdi. İki saat boyunca sahnede kalan Bob Geldof ve grubu geceye katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

“Adayı birleştirin”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) konser vermek için ilk kez gelen Bob Geldof ve grubu The Boomtown Rats “Milliyetçilik insanları öldürüyor. Biz İrlanda'da milliyetçilikten çok acılar çektik.3000’den fazla insanımız öldü. Politikacıları ve din adamlarını bir tarafa bırakarak bu adayı birleştirin. Larnaka'dan buraya gelene kadar nerdeyse 40 sene harcadık. Rumların bu konser konusundaki söylediklerine kulak vermeyerek Gazimağusa'da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bu konserde yanımızda olan herkese çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’tan Bob Geldof konserine tepki

Bob Geldof’un DAÜ’de konser vermek üzere KKTC’ye gelmesi, Güney Kıbrıs’ta bir kez daha tepkilere neden oldu. Güney Kıbrıs’ta internet ve basın üzerinden tepkilerini ortaya koyan Kıbrıslı Rumlar, Bob Geldof’un KKTC’de konser vermesine karşı çıktılar. Bob Geldof’un sosyal medya hesaplarını ve internet sayfasına binlerce mesaj atan rumlar, konserin olmaması için son dakikaya kadar büyük çaba harcadılar.

Bob Geldof kimdir?

Robert Frederick Xenon "Bob" Geldof (Bob Geldof) katolik bir ailenin çocuğu olarak 1951 yılında dünyaya gelmiştir. 1975 yılında İrlanda'da The Boomtown Rats grubunu kurdu ve grubun lideri oldu. İrlandalı şarkıcı, söz yazarlığının yanında aktör olarak da Pink Floyd'un 1982 yaρımı The Wall filminde başrol oynadı. 1981 Eylül ayında Uluslararası Af Örgütü yararına The Secret Policeman's Other Ball isimli gösteride Martin Lewis'in daveti üzerine "I Don't Like Mondays" isimli şarkısının solo versiyonunu söyledi. Bu gösteriye Sting, Eric Clapton ve Phil Collins gibi isimler de katıldı. 13 Temmuz 1985'te, Bob Geldof Afrikalı çocuklar yararına Midge Ure ile birlikte “Live Aid” organizasyonunu düzenledi. Geldof, tüm inatçılığı ve müziği ile imkansızı başararak dünyanın gözlerini Afrika'ya çevirmesini başarmış ve İngiltere Kraliçesi Geldof’u yoğun çabalarından dolayı şövalyelik ünvanı ile ödüllendirmiştir.