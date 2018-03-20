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Adnan Oktar'tan kaçan 'kedicikten' flaş iddialar

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın gözde 'kedicik'lerinden olan Ceylan Özgül, Oktar'ın yanından kaçmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

20/03/2018

Adnan Oktar'tan kaçan 'kedicikten' flaş iddialar
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Yaptığı her hareketle, söylediği her sözle olay yaratan Adnan Oktar, bu kez de bir kaçış iddiasıyla ilgili gündeme geldi. Adnan Oktar’ın en bilinen “kediciklerinden” Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etti.

“Adnan Hoca”nın yanından kaçtığını söyleyen Ceylan Özgül, Instagram hesabından da dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

 

 

TÜRK LİRASINI BİLE TANIMADI

 

Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanında kendisine ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini söyleyerek, yıllar önce değişen Türk Lirası’nı dahi tanımadığını öne sürdü.

 

 

'ŞEYTANIN HİLESİ ZAYIFTIR'

 

Ceylan Özgül, “Dikkat edin sizi kaydedecekler. Gizli kameralarla, açık kameralarla kaydedecekler. AVM'lerde resimlerinizi çekecekler. Sonra onların üzerinde oynayacaklar ve istedikleri amaca hizmet etmezseniz aleyhinize kullanmaya kalkacaklar. Korkmanıza gerek yok şeytanın hilesi zayıftır” dedi. (Posta)

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TAGS: Adnan Oktar, kedicik
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