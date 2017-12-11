Eski Victoria’s Secret mankeni Adriana Lima, “Artık boş yere soyunmayacağım” dedi.

Yazar Metin Hara ile yaşadığı ilişki ile de gündeme gelen Lima, Instagram hesabından toplum ve moda dünyasında kadın bedeni üzerine yapılan baskılara tepki gösterdi.

"Bu algıyı değiştirmeye karar verdim"

36 yaşındaki manken, paylaştığı mesajda “Kadınlara belirli bir vücut ölçüsünün dikte edilmesi hiç adil değil. Bu ne fiziksel olarak ne de aklen sağlıklı. Ben bu algıyı değiştirmeye karar verdim. Bundan sonra vücudumu boş sebeplerle göstermeyeceğim, boş yere soyunmayacağım” ifadelerine yer verdi.

Paylaşımının ardından sosyal medyada destek gören Lima, mesajını “Hadi gelin dünyayı değiştirelim” sözleriyle tamamladı.