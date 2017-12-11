Adriana Lima: Artık nedensiz yere çıplak poz yok!

Geride bıraktığımız yaz ayından bu yana yazar Metin Hara ile beraberlik yaşayan model Adriana Lima sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatında köklü bir değişikliğe gideceğini duyurdu. 36 yaşındaki model şimdiye kadar sosyal medya üzerinden çok sayıda çıplak fotoğrafını paylaştığını söylerken bu fotoğraflar sonrasında bedeninden memnun olmadığını düşünmeye başlayan çok sayıda kadının bana ulaşmasıyla birlikte farklı düşünceler içine girdim. Günlük hayatını yaşayan sıradan kadınların üzerinde, ‘Nasıl görünüyorum?’, ‘İşimde kabul edilecek miyim?’ gibi baskılar yaratan bu tarz paylaşımların kadınlar üzerinde ‘Çünkü toplum bizleri böyle görmek istiyor’ algısı yarattığını fark ettim ve kadınların bu klişeye uymak için ne kadar çabaladıklarını gördüm. Kadınlara belirli bir vücut ölçüsünün dikte edilmesi hiç adil değil. Bu ne fiziksel olarak ne de aklen sağlıklı. Ben bu algıyı değiştirmeye karar verdim. Bundan sonra vücudumu boş sebeplerle göstermeyeceğim, boş yere soyunmayacağım” ifadelerine yer verdi. Paylaşımının ardından sosyal medyada destek gören Lima, mesajını “Hadi gelin dünyayı değiştirelim” sözleriyle tamamladı.