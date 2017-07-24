Adriana Lima aşkını bu kez hesabından ilan etti

Beraberliklerinin reklam çalışması oldukları söylenen çiftin aşkı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelerek yeni aşkı Metin Hara ile tatile çıkan Adriana Lima sevgilisini özledi. Tatil sonrası ülkesine tek başına dönen Adriana Lima günlük hayatına dönmüş sevgilisi Metin Hara’nın hediye ettiği kolyeyi de çıkarmıştı. Bu hareketin ardından çiftin birlikteliklerinin reklam olduğu iddia edilmişti.

LIMA HESABINDAN PAYLAŞTI

Bu iddialar karşısında uzun süre sessizliğini koruyan Adriana Lima’dan sürpriz bir paylaşım geldi. Adriana Lima 11 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından “I CHOOSE LOVE ” (ben aşkı seçiyorum)notuyla Metin Hara ile olan fotoğrafını paylaştı.