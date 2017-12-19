HABER KIBRIS

Adriana Lima hayatını değiştiriyor!

Türk yazar Metin Hara ile aşk yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima'dan anlamlı mesaj...

19/12/2017

Adriana Lima hayatını değiştiriyor!
ads

Geçtiğimiz haftalarda artık her proje için soyunmayacağını açıklayan Adriana Lima, insan ilişkilerinde de değişim kararı aldı.

Dünyaca ünlü Brezilyalı model, instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Herkesin gerçek seni görmesine izin verme" notunu düştü.

36 yaşındaki güzel, bu mesaj ile Metin Hara ile yaşadığı beraberlik sonrası hayatında köklü değişimler yaptığının sinyallerini verdi.

 



TAGS: Adriana Lima, haber, magazin
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems