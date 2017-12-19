Adriana Lima hayatını değiştiriyor!

Geçtiğimiz haftalarda artık her proje için soyunmayacağını açıklayan Adriana Lima, insan ilişkilerinde de değişim kararı aldı.

Dünyaca ünlü Brezilyalı model, instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Herkesin gerçek seni görmesine izin verme" notunu düştü.

36 yaşındaki güzel, bu mesaj ile Metin Hara ile yaşadığı beraberlik sonrası hayatında köklü değişimler yaptığının sinyallerini verdi.