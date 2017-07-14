Adriana Lima, Metin Hara aşkıyla ilgili ilk kez konuştu

Atatürk Havalimanında öpüşürken çekilmiş görüntülerinin paylaşılmasının ardından magazin basınının yakından takip ettiği Adriana Lima ve Metin Hara aşkı doludizgin devam ediyor.

Şimdilerde aşklarını Bodrum’da el ele diz dize yaşayan Adriana Lima ve Metin Hara çifti aşkları hakkında yaptıkları açıklamalarla da gündeme geliyor. Son olarak Adriana Lima, Hürriyet’ten Gökhan Kimsesizcan’a konuştu ve ‘reklam ilişkisi’ yaşadıkları iddialarına açıklık getirdi.

“EL ELE TUTUŞUP YENİ HAYATIMIZI YAŞAYACAĞIZ”

Adriana Lima, Hara'ya duyduğu aşkı “Ben 35 yıl Metin'i beklemişim. El ele tutuşup yeni hayatımızı yaşayacağız” sözleriyle dile getirdi. Metin Hara da “Biz öpüşmekten çekinmeyeceğiz, komplo teorileri üretenler de izlemeye devam edecek” dedi.

“EŞCİNSEL DEĞİLİM”

“Zengin biri değilim ama benim gönlüm zengin” diyen Metin Hara, eşcinsel olduğu yönünde de dedikodular dolaştığını söyledi: “Benim eşcinsel olduğumu ve ‘Yol' adlı kitabımı bu yüzden yazdığımı iddia ettiler. Beni fiziksel olarak beğenirler beğenmezler o ayrı ama eşcinsel değilim. Bu, ilişkilerimden de belli. Daha önce Aslı Tandoğan, Ekin Türkmen ve Müge Boz'la flörtlerim oldu. Hepsi güzel ruhlu insanlar. Ayrıca bunu kimseye ispatlamak zorunda da değilim.”