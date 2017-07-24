Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla yaz aylarına damgasını vuran top model Adriana Lima'dan aşk paylaşımı.

Beraberliklerinin reklam çalışması oldukları söylenen çiftin aşkı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek yeni aşkı Metin Hara ile tatile çıkan Adriana Lima sevgilisini özledi.

Beraberliklerinin reklam çalışması oldukları söylenen çiftin aşkı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek yeni aşkı Metin Hara ile tatile çıkan Adriana Lima sevgilisini özledi.

Bu iddialar karşısında uzun süre sessizliğini koruya Adriana Lima'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Adriana Lima 11 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından "❤️ I CHOOSE LOVE❤️ " (ben aşkı seçiyorum)notuyla Metin Hara ile olan fotoğrafını paylaştı.