Af Örgütü: Musul'da savaş suçu işlenmiş olabilir

Uluslararası Af Örgütü Musul'un IŞİD'den kurtarılması sırasında sivillere karşı işlenen suçların bağımsız bir merci tarafından araştırılmasını talep etti. Af Örgütü aylardır süren çatışmalarda, sivillere yönelik hak ihlallerinin savaş suçu olabileceğine dikkat çekti.

Örgütün Ortadoğu temsilcisi Lynn Maalouf salı günü yaptığı açıklamada “çarpışmalara katılan bütün tarafların insan hayatını hiçe saymasının cezasız kalmaması gerektiğini” söyledi.

Af Örgütü derhhal bağımsız bir komisyonun görevlendirilmesini ve devletler hukukunnun ihlal edildiğine dair inandırıcı deliller bulunduğu takdirde soruşturma başlatılıp sonuçların kamuoyuna duyurulmmasını talep etti.

Örgüt IŞİD’in sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve savaştan kaçmaya çalışan binlerce kişiyi kısmen meydanlarda asarak katlettiğine dikkat çektti.

Koalisyon güçlerine eleştiri

Musul'da bulunan toplu mezarlardan biri

ABD'nin önderliğindeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun Musul'un geri alınması sırasında sivillerin korunması için "uygun tedbirler” almadığı belirtilen A Örgütü açıklamasında, kent merkezindeki çatışmalarda hassas olmayan tahrip gücü yükssek silahlar kullanıldığı ve orantısız şiddete başvurulduğu belirtildi.

Mart ayında iki IŞİD'li keskin nişancıya yapılan saldırı sırasında 105 sivil öldüğüne de açıklamada yer verildi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi hafta başında sekiz ay önce başlayan büyük taarruzun Musul'un IŞİD'den kurtarılmasıyla sona erdiğini duyurmuştu. IŞİD 2014 yılında ele geçirdiği Musul'da hilafet devleti kurulduğunu ilan etmişti. Irak ordusu kenti geri almak üzere Musul operasyonunu 2016 yılının Ekim ayında başlatmıştı.

Aylar süren çarpışmalar sırasında Musul geniş ölçüde tahrip olmuş, binlerce kişi öldürülmüş ya da yaralanmış ve 920 bin dolayında Musullu kentten kaçmak zorunda kalmıştı.

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DW/afp/kna/AG/GA