Sıradışı kampanyalar…

“İletişimci” falan değilim.

Gazeteciyim ben.

Haberci…

Daha ayrıntılı bir şekilde iletişim uzmanları cevap verebilir ama…

“Dört aday” bu süreçte “kendi propagandalarını” yapmaları ile öne çıkıyor.

Kimler?

En başta Çetin Sadeli…

“Rüşvet” dağıtarak bir propaganda yürütüyor…

Bulut Akacan…

UBP adayı ama kendisine ayrı bir seçim bürosu kurdu…

Emete Gözügüzelli…

O da UBP adayı…

Ayrı bir kampanya ve milliyetçi nutuklar…

Bir de Tekin K. Birinci…

Spor üzerinden, dünya yıldızlarının ilgisini KKTC seçimlerine çekmeyi başardı.

Peki hangisi başarılı?

Sadeli dalgasını geçiyor

Kendisi de açıklıyor.

Yola seçim kazanmak için çıkmadı ama…

Bu ülkedeki siyaset yapma şekli ile dalgasını geçiyor…

Bu ülkede, vaatle…

Kamu kaynağı ile seçim kazanan kazanana…

Hele seçim yasakları başlayana kadar yaşadığımız süreçte olanlar?

Hepsi Sadeli için müthiş bir zemin oldu.

Zaten kendisi de söylüyor:

“Siyasetçiler öyle vaatlerle geliyorlar ki… ben onların içindekini aktarıyorum sizlere…”

Yalan mı?

Değil elbette.

Bu süreçte de gördük.

Sadeli başarılı bir kampanya yürütüyor ve ciddi bir renk haline geldi.

Yeni seçim yasasına göre “suç işliyor” aslında…

Vaatle seçim kampanyası yürütülmesi yasak.

Ama, YSK bile, Sadeli’ye kızamıyor, zira diğerlerinin kalır yanı yok…

Bütün partileri ve siyasileri “hırıdırlar” noktasında aynileştiren bir siyasete hizmet etse de…

Herkes tarafından sempatik bulunuyor.

Karma oylarda bir çok bilinen ismi geride bırakacağını da söyleyebilirim.

Akacan risk aldı

Bir diğer isim Bulut Akacan.

Fotoğrafçı ile geziyor.

Ayrı haberleri yapılıyor.

Bir çok gazetenin ön sayfasından “haber yeri” satın almış…

Her gün ön sayfalarda.

Bireysel sayfa sayfa ilan verdi.

Ekonomi temelli vaatleri var.

UBP adayı ama sanki bağımsız.

Gençsiniz.

Girne’den en az 4 vekil çıkarma şansı var partinizin.

Siz üçüncü sıradasınız.

Ama takım oyunu içerisinde yoksunuz…

Risk aldı bu kampanya ile…

UBP’lilerin bir kısmı bu tarzı sevmedi ama…

En çok konuşulan aday olmayı başardı.

Bu Akacan’a tercih oyu olarak döner mi?

Açıkçası ben de seçim sonucunu merak ediyorum bu anlamda ama.

Risk aldığı aşikar…

Ne yapıyor Emete?

Emete Gözügüzelli.

UBP Lefkoşa adayı…

Cinsiyet kotası olmasa, aday dahi olamayacaktı…

Ama gelin görün ki, “vatan kurtaran” rolünde.

Ayrı ofis…

Ayrı kampanya…

Ayrı geziler…

TC kökenli seçmene oynamalar…

“Yolumuz Allah yoludur” temelli söylemler…

Köy kahvelerinde vatandaş azarlamalar…

Uçmuş resmen.

Ricit ve itici…

Benim tanıdığım Emete gitmiş, yerine seçilmek için resmen rol yapan başka bir Emete gelmiş…

Şaşkınlıkla izledim bu süreçte…

Üstelik, seçim yasaklarına 24 saat kala, “kamuda istihdam edilmeyi” de kabul etti.

“Vatan sevgisi” üzerinden siyaset yapıp, aday olmak için “kamuda istihdam pazarlığı” yapmak da…

Bu seçimle birlikte anılacak olaylardan birisi olarak tarihe geçti…

Ve Tekin Birinci…

Uluslar arası Menajer…

Dünyaca ünlü futbolcuları, dünyaca ünlü kulüplere pazarlıyor.

Afrika ve Türkiye pazarında çok etkin.

Bu özelliği bir çok kesim tarafından bilinmese de spor camiası kendisini yakından tanıyor.

TDP’den aday oldu.

Siyaset ailenin genlerinde var…

TKP geleneğinden gelip, TDP’li olan birisi…

Bir anda, “dünya gündemine” soktu KKTC seçimlerini…

Adanın yerini bilmeyen bir çok isim…

“Tekin seçim kazansın” diye seferber oldu.

Bir çok efsane de bu kervana dahil oldu, sosyal medya üzerinden videolar yayınlayan yayınlayana…

Hami Mandralı, Tanju Çolak, Şota Arvaladze…

Sol Campbell, Emile Heskey, Nuankwo Kanu,Tony Adams…

Ve Barcelona’nın efsane başkanı Joan Laporta…

Farklı…

Güçlü ve tanıtıcı üstelik…