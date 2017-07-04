Afgan mültecinin rekor denemesi

Afgan asıllı Amerikalı kadın pilot Shaesta Waiz (29), Dünya’nın çevresinde tek başına uçan en genç kadın olmak için rekor denemesine başladı. Cumartesi günü Florida’dan havalanan Waiz, Beechcraft Bonanza A36 tipi uçak kullanıyor. Çeşitli ülkelerde mola vererek 25 bin 800 km yol gitmeyi hedefliyor.

MÜLTECİ OLARAK DOĞDU

Pilot Shaesta Waiz, İspanya, Mısır, Hindistan, Singapur ve Avustralya’nın aralarında olduğu 18’den fazla ülkenin üzerinden geçecek. Uçuşunu, turuna başladığı nokta olan Florida’da ağustos ayında tamamlayacak. Afganistan’da bir mülteci kampında dünyaya gelen Waiz, ailesiyle gittiği ABD’de büyüdü.