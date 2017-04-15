Afganistan’da bombalı saldırı

Afganistan’ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 sivilin öldüğü bildirildi.

Helmand Valiliği Sözcüsü Omar Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nava ilçesine bağlı Mulla Habaş köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Patlamada 11 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, ölenler arasında çocukların da olduğunu söyledi.

Zuvak, saldırıdan Taliban’ı sorumlu tuttu.