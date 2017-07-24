Afganistan’da canlı bomba saldırısı: 35 ölü

Afganistan bugüne kanlı bir terör saldırısıyla uyandı. Kabil’in batısında meydana gelen saldırıyı Taliban üstlenirken, hükümet konuyla ilgili bir soruşturma başlattığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre ölü sayısının 10 olarak açıklandığı saldırıda daha sonra ölü sayısının 35’e yükseldiği kaydedildi. 42 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İşe giden Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan bir otobüse bomba yüklü bir aracın intihar saldırısı düzenlediği belirtilirken Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necip Daniş yaptığı açıklamada saldırıyı dorğuladı ve otobüsün yoğun sabah saatlerinde hedef alındığını söyledi.

Saldırının yapıldığı mahallenin bir Şii mahallesi olduğu ve geçmişte de benzer saldırılara sahne olduğu aktarıldı. Saldırının yapıldığı mahallede tanınmış siyaseti ve eski kumandan Muhammed Muhakek’in evinin olduğu ve saldırının eve giden yoldaki ilk kontrol noktasında düzenlendiği bildirildi.