Afganistan'da haber ajansında patlama! DAEŞ üstlendi!

Başkent Kabil'deki yerel medya kuruluşunun bulunduğu kültür merkezi savaş alanına döndü. En az 40 kişinin öldüğü saldırıda onlarca yaralı da hastanelere taşındı. Can kaybının artmasından ciddi şekilde endişe ediliyor. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil, yılın son günlerinde bir kez daha patlayan bombalarla sarsıldı.

Kabil'deki Afgan Sesi haber ajansını hedef alan bu sabahki saldırıda ölü sayısı artıyor. İçişleri Bakanlığı kaynakları, en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiriyor. Onlarca yaralı hastaneye taşınıyor, can kaybının artmasından ciddi şekilde endişe ediliyor.

Resmi açıklamaya göre, intihar saldırganının kendini havaya uçurmasının ardından iki bomba daha patladı. Görgü tanıkları, patlamaların ardından bir teröristin içeri girerek binadakileri taradığını aktarıyor.

Yerel kaynaklar, patlamayı duyan insanların hastanelere koştuğunu ve birçok insanın yakınlarını aradığını bildiriyor.

Uluslararası haber ajansı Reuters ve AP ise, yakınlarının öldüğünü haber alan insanların yürek burkan fotoğraflarını geçiyor.

Saldırıya uğrayan binanın adı 'Tabyan Sosyal ve Kültür Merkezi'. Anadolu Ajansı, haber ajansının yer aldığı binada Şii gruplara ait kurumların bulunduğunu aktarıyor.

Taliban saldırı ile bağlantısı bulunmadığını açıkladı. Daha sonra DAEŞ saldırıyı üstlendi.

Şii Hazaralar hedefte

Şii Hazaralar, Afganistan'da nüfusun yüzde 9'unu oluşturuyor. Geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Hazaraları hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleşti.

Temmuz 2016'da Kabil'de gösteri yapan Şiilerin yürüyüşünde IŞİD teröristleri kendilerini havaya uçurmuş, en az 60 kişi olmuştu.

Kasım 2016'da ise yine Kabil'de bir saldırı daha oldu. Hazaraların gittiği bir camiye giren intihar saldırganı, üstündeki patlayıcıları infilak ettirdi. Saldırıda 30 can kaybı kayıtlara geçmişti.

Son olarak bu yıl Ağustos ayında bir Şii camisinde patlatılan bomba 30 insanın ölümüne neden olmuştu.

TERÖR KISKACINDAN KURTULAMAYAN ÜLKE

Afganistan'da bu yıl içinde birçok kez medya kuruluşları da saldırıya uğradı. Son olarak, Kabil'deki bir özel televizyon binasına geçen ay saldırı düzenlenmişti.

Ülkede yıl içinde kanlı terör örgütleri IŞİD ve Taliban'ın gerçekleştirdiği onlarca saldırıda 1000'den fazla insan yaşamını yitirdi. Mayıs ayında diplomatik temsilcilerin bulunduğu bölgede patlatılan yüzlerce kiloluk bomba, 150'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Hafta sonu istihbarat merkezine yürüyerek gelen bir IŞİD teröristi üstündeki patlayıcıları infilak ettirmiş ve en az altı kişi ölmüştü.