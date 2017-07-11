Afra Saraçoğlu’nun 18 yaş icraatı

Özcan Deniz’in yönetmenliğini üstlendiği filmde boy gösteren ve sonrasında geniş bir kitle tarafından tanınan 19 yaşındaki Afra Saraçoğlu’na, Antalya’da faaliyet gösteren eski ajansı 53 bin TL’lik tazminat davası açımıştı. Esline Mankenlik Şirketi’nin sahibi Esra Fişekçioğlu Maeyer, 14 yaşındayken ajansına eğitmek için aldığı Saraçoğlu’nun, 5 yıl süreyle başka bir ajansla çalışamayacağını ve 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle sözleşmeyi feshedemeyeceğini iddia etmişti.

‘DAVACI ŞİRKET HUKUKA AYKIRI DAVRANDI’

Akşam Gazetesi’nin haberine göre; eski ajansın açtığı davaya cevap veren Afra Saraçoğlu, davanın reddini istedi. Reşit olduğu sürece davacının herhangi bir yetkisinin olmadığını söyleyen Saraçoğlu, “Davacı şirket 14 yaşında olduğum için reşit olacağı dönemi de kapsayacak şekilde sözleşme imzalayarak hukuka aykırı davranışta bulunmuştur. Bir velinin sözleşme yapması, velisi olduğu kişi reşit olana kadar mümkündür. Davanın reddi gerekir” ifadelerini kullandı. Adriana Lima’ya benzetilen genç oyuncu, şimdilerde ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinde rol alıyor.