Afrika Gazetesi'ne protesto

Afrika gazetesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren karikatür yayımladığı gerekçesiyle siyah çelenkle protesto edildi.

AK Parti KKTC Temsilciği, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) üyeleri ve temsilcileri, karikatürü protesto etmek için gazete önünde toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti KKTC Temsilcisi Mehmet Demirci, dün, Afrika gazetesinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan görsele tepkilerini ortaya koymak için toplandıklarını söyledi.

Basın özgürlüğünün kişi ya da kurumlara hakaret etme özgürlüğü olmadığının altını çizen Demirci, “Afrika gazetesinin yapmış olduğu bu yayın ve sergilemiş olduğu bu tutum elbette ki tüm Kıbrıs Türkünü bağlamamaktadır. Ana vatanını ve Türkiye Cumhuriyeti halkını seven tüm Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin de bu duruma en sert şekilde tepki göstermesi gerektiğini belirtmek isteriz.” dedi.

Demirci, söz konusu görselin tamamen bir akıl tutulması ürünü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Kalkınan ve gelişen Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC için ortaya koyduğu siyasi irade her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında yer alması burada takdir ve vefa ile karşılanması gerekirken kendini bilmez bir gazetenin haddini aşarak ‘Yunan Gözüyle’ tanımlamasıyla yayımladığı görsel, aslında kimlere ve neye hizmet ettiğinin de ispatıdır. Tüm bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti devletinin, ana vatanımızın Kıbrıs Türk halkının refah düzeyini artırmak için ortaya koyduğu iradeden dolayı sonsuz teşekkürü bir borç biliriz.”

Gruptakiler konuşmaların ardından gazete önüne siyah çelenk bıraktı.

Ertuğruloğlu: Karikatürü yayınlayan zihniyeti lanetliyoruz

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Afrika Gazetesi'nde yer alan ve Türkiye Cumhurbaşkanı’na açık hakaret içerdiğini belirttiği karikatürün, Kıbrıs Türk halkında infiale neden olduğunu kaydederek, söz konusu gazeteyi şiddetle kınadığını ve bu zihniyeti lanetlediğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, yazılı açıklamasında, “Anavatan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’na yönelik yapılan bu hakaretin, esasen Türk milletine yapıldığını” belirterek, şunları kaydetti:

“İfade ve/veya basın özgürlüğü ile hiçbir şekilde bağdaşmayan ve suç teşkil eden bu yayına yönelik cezanın gecikmeden verilmesi gerekmektedir. Bu tür yayınların tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla gazetecilik meslek örgütlerini göreve davet ediyorum.”

İŞTE AFRİKA'NIN YAYINLADIĞI O KARİKATÜR

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